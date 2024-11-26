Выставка «Наш! Путь на пользу» откроется 29 ноября

Выставка «Наш! Путь на пользу» пройдет в музее «Коломенское» до 16 марта

В выставочном центре «Атриум» музея-заповедника «Коломенское» 29 ноября откроется выставка «Наш! Путь на пользу», приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Экспозиция будет работать до 16 марта 2025 года, сообщает «Глагол» .

В рамках выставки представлены произведения художников, черпавших вдохновение в Крыму: Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Ильи Репина, Александра Дейнеки и многих других. Посетители смогут увидеть свыше 300 уникальных экспонатов из коллекций более чем 60 российских музеев, архивов и библиотек.

Выставка даст возможность погрузиться в художественное отражение истории полуострова за последние два с половиной века. Историческая перспектива охватывает период, начиная с включения Крыма в Российскую империю в 1783 году до современности и будущих мечтаний.

«Выставка „Наш! Путь на пользу“ — самый крупный выставочный проект в Москве, посвященный Крыму», — отметила директор музея-заповедника «Коломенское» Марина Люльчук.

Как подчеркнул главный архитектор выставки, вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов, экспозицию объединяет модель монумента «Потемкинского маяка» — объемного портала Екатерининского храма в Херсоне.

«Потемкинский маяк» стал первым в серии «Маяки русского мира» и был признан новаторским в русском монументальном искусстве на фестивале «Зодчество», получив высокую оценку от министра строительства Ирека Файзуллина.