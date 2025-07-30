Выставка наличников «Резное кружево Поочья» проработает в Луховицах до 27 августа

В среду в выставочном зале Луховицкого историко-художественного музея состоялось открытие экспозиции «Резное кружево Поочья». На ней представлены деревянные наличники, которыми раньше украшали окна деревенских домов в Белоомуте, Дединове, Ловцах и других заокских населенных пунктах округа, где это ремесло особенно процветало. Экспозицию дополнили картины и фотографии, на которых запечатлены наличники. Также на выставке есть современные работы мастеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наличники — это, как элемент украшения окон, так и важная часть народной культуры Поочья. Каждое такое изделие становилось произведением искусства. История наличников переплетена с традициями деревянного зодчества и каждой конкретной территории, местными верованиями. Каждый наличник — не просто деревянный узор, а своеобразная летопись народной мудрости, где соединяются практичность, вера в природные силы и стремление к красоте», — рассказала заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева.

Выставка продлится до 27 августа. Адрес зала: Луховицы, улица Горького, дом № 3а.

Телефон для справок: 8(496)639-41-81.

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