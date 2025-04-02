Выставка «Москва промышленная. Город будущего» стала событием года

Масштабная экспозиция «Москва промышленная. Город будущего», которая представляет промышленный потенциал столицы, победила в ежегодной национальной премии «Событие года» в номинациях «Лучшее оформление и дизайн мероприятия и „Экспо событие года“ и названа лучшим проектом блока „Выставочное событие года“. Об этом сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица активно продвигает индустриальный сектор, чтобы привлечь внимание к работе местных предприятий. На выставке более 60 компаний продемонстрировали свои передовые технологии и достижения в разных сферах.

«Более 70 тыс. человек посетили экспозицию и ознакомились с инновационным оборудованием московской промышленности. Мы провели более 600 познавательных мероприятий для гостей всех возрастов: иммерсивные спектакли, обучающие лекции и мастер-классы», — сказал Гарбузов.

Мероприятие проходило в «Экспоцентре» с 10 августа по 8 сентября 2024 года и включало 10 тематических зон, каждая из которых была посвящена отдельному направлению промышленности Москвы.

Благодаря интерактивным экспонатам и нестандартному дизайну гости смогли погрузиться в мир столичного производства, оценить технологические возможности предприятий и даже попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем или оператора станка.

Среди самых заметных экспонатов были скульптура «Человек из проводов», выполненная из разноцветных кабелей, беспилотный летательный аппарат от группы компаний «Икар» и макет автомобиля Aurus Senat, демонстрирующий все этапы его создания. Для арт-объектов использовали 337 м кабеля от «Москабельмета» и завода «Спецкабель», а их сборка заняла 336 часов. Внимание также привлек беспилотный гражданский вертолет грузоподъемностью до тонны, внутри которого побывали более 13 тыс. посетителей.

Особый интерес вызвало иммерсивное шоу на 30-метровой модели ракеты-носителя «Ангара-А5», созданной специально для выставки. На ее поверхности проецировались факты о промышленности Москвы и изображения звездного неба.