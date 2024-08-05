Выставка кошек и котят из приютов состоится в Подмосковье 10 августа

Выставка кошек и котят из приютов «Возьми меня с собой!» пройдет в Люберцах 10 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все питомцы спасены с улицы, обработаны от паразитов, ухожены, здоровы, привиты, умеют пользоваться лотком, готовы ехать домой. Взрослые кошки и коты стерилизованы и кастрированы.

Если планируете выбрать домашнего любимца, стоит взять с собой паспорт и переноску. Если пока не готовы обзавестись пушистым питомцем, можно прийти посмотреть на милых малышей и принести для них вкусные подарки.

Приютам всегда необходимы: корма (сухие и влажные), игрушки, медикаменты, препараты от паразитов.

Также на выставке всех пришедших будет ждать благотворительная ярмарка, аквагрим, подарки. Все собранные средства пойдут на помощь животным из приютов.

Выставка пройдет на первом этаже ТРЦ «Орбита» с 12:00 до 18:00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 366.

Приглашаются все желающие. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.