Выставка к трехлетию воссоединения с новыми регионами пройдет в Москве

Выставка «От курганов до терриконов: маяки русского мира, приуроченная к трехлетней годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, пройдет в Москве по адресу: улица Тверская, д. 21, стр. 1. Об этом сообщает СМИ2.

Через музейные комплексы, мультимедийные инсталляции и художественные работы современных авторов выставка демонстрирует культурную общность исторических земель — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вернувшихся в состав России в качестве её субъектов, подчёркивая их красоту, богатство и важное значение для нашей страны.

Центральными элементами выставки стали четыре монументальные инсталляции из архитектурного проекта «Маяки русского мира», которые символизируют новые регионы и отражают уникальность каждого из них. Кроме маяка, каждый субъект представлен отдельным живописным полотном.

Значительное внимание уделено темам Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), которые нашли отражение в произведениях А. Крюкова и Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Мультимедийным центром экспозиции стало иммерсивное световое шоу «Ожившие картины», где классические полотна оживают благодаря анимации и компьютерной графике.

С помощью музейных и мультимедийных комплексов, а также работ современных художников из Творческого объединения «Летописец Донбасса» раскрываются образы исторических личностей регионов — «людей-маяков».

Экспозиция нацелена на историческое просвещение гостей и формирование у них глубокого понимания неразрывного единства России.

Кураторы проекта: председатель ТО «Летописец Донбасса», заслуженный художник Украины, член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Пономаренко-Левераш; вице-президент Союза архитекторов России, сооснователь архитектурного проекта «Маяки Русского мира», член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Комов; художник ТО «Летописец Донбасса» Виолетта Симанкова.

После завершения показа в столице проект будет представлен в других городах страны — Смоленске, Лесном и Мариуполе, что позволит значительно расширить аудиторию выставки.

Организатор проекта - АНО ДО «Центр просветительских проектов».

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнёры проекта - Государственный центральный музей современной истории России, Государственный исторический музей, Союз архитекторов России, Творческое объединение «Летописец Донбасса», Архитектурный проект «Маяки русского мира».