Выставка «Диктант Победы» открылась в Люберцах

«Я думаю, трудно найти человека в нашей стране, который не слышал об этом проекте. Он проходит не только по всей стране, но и за ее пределами — в этом году акция пройдет в 85 странах мира. В Московской области количество площадок увеличивается, в Люберцах в этом году будет открыто 43 точки проведения. Это подтверждает масштаб и актуальность проекта. Я сама несколько раз участвовала в акции — задания становятся всё более содержательными и глубокими. Это не просто проверка знаний дат, а связь с историей своей страны. Мне кажется, что начать с фотовыставки — очень правильно: подводим итоги и видим, как проект воспринимается людьми», — отметила депутат Московской областной Думы Лидия Антонова.

Отметим, Наташинский парк для открытия выставки выбран не случайно: жители округа могут ближе познакомиться с историей акции и узнать новые факты о «Диктанте Победы».

«Это особенно стало актуально в наши дни — помнить свою историю. Оказывается, уже многое позабылось — и имена героев, и сама история. Поэтому такие выставки и акции просто необходимы», — отметила жительница Люберец Тамара.

Напомним, международная акция «Диктант Победы» пройдет сегодня, 25 апреля. В прошлом году в ней приняли участие более двух тысяч люберчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.