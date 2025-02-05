Выставка «2025 год — Год защитника Отечества» открылась в Красногорске

Выставка «2025 год — Год защитника Отечества» открылась в Центральной библиотеке Красногорска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Многогранная экспозиция, посвященная тематике подвигов во имя Родины, включает следующие разделы: воинское дело и подвиги Древней Руси и Московского царства, история российской армии XVIII–XIX веков, герои Великой Отечественной войны, современность: герои специальной военной операции и защитники Донбасса.

В истории нашей страны было много сложнейших периодов. Сберечь, сохранить Россию единой помогали люди, грудью ставшие на ее защиту — от воинов до обыкновенных людей, которые брали в руки оружие и гнали врага с родной земли.

На выставке в Центральной библиотеке Красногорска представлен широкий спектр изданий, которые поведают красногорцам о защитниках нашего Отечества от эпохи Древней Руси до настоящего времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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