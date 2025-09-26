Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь Серпухова отметил 651 год со дня основания

Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь в Серпухове отпраздновал 651-ю годовщину со дня своего основания. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Древняя обитель, созданная по благословению преподобного Сергия Радонежского, на протяжении шести с половиной веков остается оплотом православной веры, центром духовного просвещения и хранителем культурных традиций.

Сегодня в стенах святыни звучат особые молитвы. Десятки верующих пришли в храм на торжественное богослужение, которое провел епископ Серпуховской Роман, викарий Святейшего Патриарха. Оно посвящено дню рождения монастыря и престольному празднику одного из первых игуменов — преподобного Афанасия Младшего.

Высоцкий монастырь ежегодно притягивает тысячи паломников своими чудотворными иконами. Самая известная из них — образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», перед которым молятся об исцелении от алкоголизма и наркомании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.