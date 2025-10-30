Высокая кухня в кофейнях: эксперт рассказал о тенденциях ресторанного бизнеса

Генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян заявил, что приемы высокой кухни сейчас активно входят в меню многих кофеен из-за зумеров: молодые люди приходят за неожиданными сочетаниями, они ищут в еде эмоции, сообщает Газета.ru .

«Им важно, чтобы еда вызывала реакцию, цепляла сенсорику. Отсюда интерес к текстурам и нестандартным сочетаниям, таким как хрустящие топпинги, взрывные шарики… Это одна из причин, почему бабл-дринг сейчас на пике популярности», — сказала эксперт.

По его словам, поколение Z выбирает оригинальные напитки из-за их интересной консистенции, стремясь продемонстрировать друзьям производимый ею впечатляющий эффект. Амирян подчеркнул, что ранее нестандартные кулинарные эксперименты были редкостью и встречались в основном в элитных ресторанах, но сейчас они интегрируются в повседневную культуру.

Вполне вероятно, что данная тенденция со временем трансформируется во что-то более значительное: элементы молекулярной гастрономии могут проникнуть и в кофейни, где, к примеру, грибной крем-суп будет сервироваться в чашке для капучино, а обычный сэндвич предстанет в виде изысканной кулинарной инсталляции, напоминающей произведение искусства.

