Высокая кухня в кофейнях: эксперт рассказал о тенденциях ресторанного бизнеса
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян заявил, что приемы высокой кухни сейчас активно входят в меню многих кофеен из-за зумеров: молодые люди приходят за неожиданными сочетаниями, они ищут в еде эмоции, сообщает Газета.ru.
«Им важно, чтобы еда вызывала реакцию, цепляла сенсорику. Отсюда интерес к текстурам и нестандартным сочетаниям, таким как хрустящие топпинги, взрывные шарики… Это одна из причин, почему бабл-дринг сейчас на пике популярности», — сказала эксперт.
По его словам, поколение Z выбирает оригинальные напитки из-за их интересной консистенции, стремясь продемонстрировать друзьям производимый ею впечатляющий эффект. Амирян подчеркнул, что ранее нестандартные кулинарные эксперименты были редкостью и встречались в основном в элитных ресторанах, но сейчас они интегрируются в повседневную культуру.
Вполне вероятно, что данная тенденция со временем трансформируется во что-то более значительное: элементы молекулярной гастрономии могут проникнуть и в кофейни, где, к примеру, грибной крем-суп будет сервироваться в чашке для капучино, а обычный сэндвич предстанет в виде изысканной кулинарной инсталляции, напоминающей произведение искусства.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.