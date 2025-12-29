Вышедший из семидневной комы нейрохирург рассказал, что видел на «том свете»

Гарвардский нейрохирург описал свое путешествие на «тот свет» во время комы

Пожилой преподаватель Гарвардской медицинской школы, известный нейрохирург Эбен Александер, сделал сенсационное признание. После недели глубокой комы врач, ранее отрицавший любые мистические теории, заявил о существовании сознания вне физического тела и описал свою встречу с покойной родственницей в «ином измерении», пишет «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

История доктора Александера началась в 2008 году, когда агрессивный вирусный менингит практически убил его. Семь дней нейрохирург находился в искусственной коме при полном отсутствии активности головного мозга. Однако, пока приборы фиксировали «пустоту», сознание врача, по его словам, переживало «невероятное путешествие».

Александер описывает загробный мир как рай — цветущую долину, наполненную божественной музыкой и гармонией. Самым ярким воспоминанием стало ощущение полета, признался он.

«Я ощущал себя частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек», — рассказал 72-летний врач в интервью.

Ключевым моментом, заставившим убежденного материалиста поверить в реальность увиденного, стала встреча с таинственным проводником. Путь мужчине указывала голубоглазая женщина, которая телепатически передавала ему слова поддержки и безусловной любви, утверждает он.

Поразительное открытие ждало врача уже после выздоровления. Будучи приемным ребенком, Александер лишь во взрослом возрасте начал изучать свое генеалогическое древо. Увидев фотографию своей биологической сестры Бетси, скончавшейся за несколько лет до его болезни, он с ужасом и восторгом узнал в ней ту самую женщину из своего «посмертного» видения.

Сегодня история бывшего скептика из Гарварда нередко упоминается в научных дискуссиях о наличии загробной жизни.

