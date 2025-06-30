Высажено больше 16 тыс деревьев: акция «Сад памяти» прошла в Мурманской области

В Мурманской области в ходе международной акции «Сад памяти» было высажено свыше 16 тыс. деревьев и кустарников, сообщает «Бриф24» .

Новые зеленые насаждения украсили Кольский, Печенгский, Кандалакшский, Ловозерский и Терский муниципальные окргуа, а также Мурманск, Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Кировск, Мончегорск и Полярные Зори.

Данная акция — дань памяти тем, кто пал в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Около тысячи жителей региона приняли участие в этом экологическом мероприятии.

В 2025 году «Сад памяти» проводится уже в шестой раз. Эта акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.