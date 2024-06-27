Выпускные вечера 9 классах прошли в Павловском Посаде и Электрогорске

В Павлово-Посадском городском округе прошли школьные Выпускные вечера в 9 классах. Со словами поздравления обратилась к учащимся школ № 10 и № 14 заместитель главы округа Нина Владимировна Пастушенко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Вы проделали большой путь, впереди много нового и интересного. Желаю вам удачи в будущем, благодарю родителей и педагогов за терпение и вклад в каждого ребенка», — отметила Нина Владимировна.

Всего в Павловском Посаде и Электрогорске 1164 выпускника 9-х классов.

Уже 28 июня состоятся Выпускные вечера в 11-х классах. 351 ученик навсегда покинет стены своей школы, чтобы продолжить свой путь в высших учебных заведениях и найти своё истинное призвание в профессии и жизни. В Павлово-Посадском городском округе 88 медалистов: 64 — золото, 24 — серебро и 8 стобальников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев

