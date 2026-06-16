Выпускницы Наро-Фоминского округа набрали 100 баллов на ЕГЭ

Выпускницы школ Наро-Фоминского округа получили максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе в 2026 году. Рекордсменками стали Яна Брусова и Злата Якименко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском округе стали известны первые результаты ЕГЭ по обязательным предметам. Среди выпускников есть стобалльники по химии и литературе.

Максимальный результат по химии показала Яна Брусова из Софьинской школы. Ее педагог — Ольга Васильевна Федотова. Наставники отмечают нестандартный подход выпускницы к решению задач, который помог ей справиться со сложными заданиями. Яна планирует стать химиком-технологом.

100 баллов по литературе набрала Злата Якименко, выпускница Апрелевской средней школы №1. Ее учитель — Алексей Павлович Попов. Злата занимается в театральном кружке и участвует в постановках Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Девушка планирует поступать в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«Поздравляю выпускников, их педагогов и родителей с блестящими результатами. Это большая победа каждого из вас. Молодцы! Желаю ребятам удачи на дальнейших экзаменах и уверенности в своих силах».

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил школьников и их наставников, — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.