Выпускница школы в Волоколамске вернулась в учебное заведение преподавателем

Стать учителем Дарья решила еще в школе. Будущий учитель ещё на этапе поступления в ВУЗ планировала вернуться в родной город.

Она поступила в Государственный гуманитарно-технологический университет, который, как и школу, окончила с отличием. Сейчас Дарья активно включилась в учебный процесс, ведёт классное руководство, и довольна тем, что работает по специальности.

«От детей у меня самые благоприятные впечатления, по дисциплине тоже никаких проблем, сидят, слушают. Пытаются между собой разговаривать, но уважение всё-таки есть. Плюс ещё это же наши [ребята], они меня помнят, я проходила тут практику. Трудновато сначала, но пока я довольна всем», — поделилась Дарья Бычина впечатлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.