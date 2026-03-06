Выпускница Мастерской новых медиа представила Владимиру Путину свои проекты

В преддверии Международного женского дня президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с женщинами — представительницами разных профессий. Среди них — выпускница «Мастерской новых медиа» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» , режиссер, сценарист Мария Андреева, сообщает пресс-служба организаторов.

За последний год Мария при поддержке выпускников Мастерской новых медиа сняла первые две новеллы цикла «Русский Ренессанс» о жизни мирных жителей в исторических регионах, в том числе короткометражный фильм «Друзья», съемки которого прошли в Авдеевке и Мариуполе. Картина рассказывает о молодом итальянском журналисте, который приехал на Донбасс, чтобы найти друга детства, и увидел, как Россия залечивает раны войны.

Сейчас режиссер вместе с командой выпускников Президентской платформы работает над проектом «Женщины-герои: Курск». Он расскажет о подвиге простых женщин, которые в условиях СВО проявили лучшие человеческие качества, жертвовали собой, своим комфортом, временем, помогая тем, кто особенно нуждается в их поддержке.

«Я рассказывала Владимиру Владимировичу о работе над „Русским ренессансом“, над „Женщинами-героями“ и подарила ему хлопушку проекта „Женщины-герои“, на которой расписались все женщины, которые были за столом», — поделилась выпускница «Мастерской новых медиа» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Андреева.

Президент России одобрил курс проектов, над которыми работает Мария, и сказал, что она движется в правильном направлении — в направлении возрождения культурного суверенитета и культурных ценностей.