В Москве 15 июля состоялась церемония награждения победителей VIII сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В числе золотых медалистов — выпускница биолого-химического факультета орехово-зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета Полина Рыжакова.

В олимпиаде участвовали 185 тыс. конкурсантов со всей страны. Они соревновались в различных направлениях — от естественных и гуманитарных наук до медицины, технологий и искусства. Лучшие участники получили дипломы, позволяющие претендовать на льготы при поступлении в вуз, денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей, возможность пройти стажировку в крупной российской компании.

В пресс-службе ведомства поздравили Полину с победой и отметили, что ее успех — подтверждение высокого потенциала подмосковных студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.