Выпускников Серпухова приглашают поступать в военно-морские учебные заведения

Молодежь Серпухова приглашают поступать в высшие военно-морские учебные заведения. Служба на флоте отличается уникальными передовыми факторами и сложной современной техникой, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Сейчас жители Серпухова проходят службу на кораблях Военно-Морского флота. На протяжении более 300 лет Военно-Морской флот играет выдающуюся роль в истории России.



Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» приглашает нынешних школьников Серпухова поступать в высшие военно-морские учебные заведения академии:

Военный институт (военно-морской) – адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 17 (e-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru );

Военный институт (военно-морской) – адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, 1 (e-mail: vunc-vmf-vmii@mil.ru );

Военно-морской институт (филиал г. Калининград) – адрес: г. Калининград, Советский проспект, 82 (e-mail: vunc-vmf-bvmi@mil.ru ).

Подробная информация об учебных заведениях ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», перечень специальностей, документов, необходимых для поступления, правила и порядок поступления размещены на сайте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Консультацию по вопросам поступления можно получить по телефону горячей линии +7 (812) 431-94-78.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».