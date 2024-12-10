Выпускники в Москве напишут тренировочные работы в формате ЕГЭ

В столице начали проводить городские тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Благодаря этому будущие выпускники могут понять, как будет проходить процедура, а также проверить знания по выбранным для поступления предметам, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Три года назад в московских школах мы запустили проект по подготовке к ЕГЭ», — напомнила она.

Для чего нужны тренировочные работы

Тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена положительно оценили и ученики старших классов, и их родители, и преподаватели. Будущие выпускники на протяжении полугодия изучают программу по всем предметам. Во втором семестре они получают знания в виде практикумов, занимающих минимум 40% учебного времени.

Этот подход позволяет уменьшить нагрузку на учеников 11-го класса. Они лучше учатся и более эффективно, точечно готовятся к поступлению.

Будущих выпускников поделят на три группы. Все будет зависеть от итогов тренировочных работ, оценок и выбранных предметов. Для этого в декабре организовываются тренировочные работы в виде ЕГЭ.

Во время таких работ ученики не только проверяют свои знания. С помощью них школьники могут психологически настроиться на сдачу ЕГЭ и понять, как себя на них вести. 10 декабря прошла тренировочная работа по профильной и базовой математикам. Все зависит от того, какой уровень нужно сдать школьнику.

Будущие выпускники могут написать тренировочную работу по 11 предметам. Например, 12 декабря пройдет «тестовый экзамен» по обществознанию и физике, 14 декабря по иностранным языкам (устная часть), 17 декабря по русскому, 19 декабря по иностранным языкам (письменная часть), химии и биологии, 21 декабря по информатике, 24 декабря по географии, литературе и химии. Еще раз тренировочные работы в формате ЕГЭ организуют в марте–апреле 2025 года.

Такие «тестовые экзамены» дают возможность ученикам 11 классов запомнить алгоритм проведения Единого государственного экзамена. Также они могут понять, насколько они готовы к ним, определить пробелы и понять, что еще нужно доучить.

Как работает программа по подготовке к Единому госэкзамену

Суть запущенного три года назад в Москве проекта по подготовке к ЕГЭ в том, что учебную программу проводят с учетом удобства для будущих выпускников. Для учеников 11 классов проводят практикумы по Единому госэкзамену так, чтобы они занимали минимум 40% учебного времени.

Школьников делят на три группы. Во время практикумов их учат адресно и эффективно. Также преподаватель может уделить каждому школьнику достаточное количество внимания.

Например, сотрудники Центра педагогического мастерства московского департамента образования и науки организовывают тренировки для 11-классников, которые претендуют на получение высоких баллов в рамках ЕГЭ. Их организовывают тренеры, которые обучают победителей олимпиад разного уровня.

Также 11-классники используют «Московскую электронную школу» и сервис внутри нее под названием «Экзамены». В нем содержится множество документов, с помощью которых к ЕГЭ можно готовиться самостоятельно. Также создаются рекомендации университетов на основе результатов Единого государственного экзамена.

Помимо этого, на платформе есть видеоуроки. Также имеются разборы заданий на Едином государственном экзамене. Их предоставляют в формате видео.

Занятия проводят лучшие столичные преподаватели по главным предметам. Также там можно найти рекомендации по тому, как обуздать эмоции во время важного мероприятия.

Тренировки по ЕГЭ дали возможность улучшить результаты школьников Москвы. Российская столица — единственный регион в РФ, где в 2024 году выпускник получил 400 баллов по четырем предметам. Среди них были русский, профильная математика, информатика и физика.

1 860 московских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов под одному предмету, 178 получили 200 баллов по двум, 17 набрали 300 баллов по трем экзаменам.