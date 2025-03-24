Выпускники Шатуры стали участниками Всероссийской акции «100 баллов для Победы!»

Выпускники из муниципального округа Шатура стали участниками Всероссийской акции «100 баллов для Победы!». Акция состоялась в шатурском лицее и была посвящена Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Настроить ребят на успех перед предстоящими экзаменами собрались педагоги и директора школ, представители администрации округа и общественных организаций, участники специальной военной операции.

Зал чествовал 80 учеников школ округа, ставших призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На праздничную сцену также вышли 46 выпускников, претендующих на золотые и серебряные медали.

«Мы понимаем, в какой важный, сложный и ответственный период вы вступаете. Вдохновляйтесь историями героев — защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению!» — обратилась к выпускникам замглавы администрации округа Наталья Федорова.

Напутственные слова также прозвучали от руководителя шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова, председателя совета ветеранов Сергея Фролова, председателя «Боевого братства» Олега Языкова. Каждый из них пожелал ребятам удачи, а также напомнил, что будущее страны зависит не только от побед на фронтах сражений, но и от успехов сегодняшних школьников.

В завершение директора школ вручили ребятам талисманы победы. Подарком для участников акции стали творческие номера. Школьные коллективы посвятили их защитникам Отечества.

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