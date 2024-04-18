Выпускники семейного центра Егорьевска посетили обувную фабрику «Котофей»

Ребята из семейного центра «Преображение» посетили Егорьевскую обувную фабрику «Котофей». Фабрика широко известна в нашей стране. Это крупнейший производитель детской обуви. Выпускники познакомились с условиями труда, специальностями, востребованными на производстве, технологиями изготовления. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Главная цель семейного центра — помочь выпускникам лучше понять себя, свои способности, интересы и ценности, а также ознакомить их с различными профессиональными возможностями.

Благодаря профориентационным мероприятиям дети принимают осознанные решения о своем будущем профессиональном пути на основе своих особенностей, а также потребностей общества и рынка труда.

«Выбор работы — это выбор образа жизни. Крайне важно, чтобы то, как выпускник видит свое будущее, совпадало с тем, чего он действительно хочет», — говорят специалисты центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.