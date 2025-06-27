Выпускники предпринимательского класса Раменской школы № 35 получили аттестаты

В 2025 году Раменская школа № 35 «Вектор Успеха» выпустила 18 учеников предпринимательского класса. Особенностью класса стало углубленное изучение дисциплин, связанных с предпринимательской деятельностью и разработкой стартапов.

Выпускники проявили высокие результаты в учебе. Две золотые медали и четыре серебряные были вручены лучшим ученикам.

«Мы очень гордимся ребятами и желаем им удачи в достижении всех поставленных целей», — отметила исполняющая обязанности директора школы Ирина Соловьева.

Она также поблагодарила родителей за поддержку и педагогов за командную работу. По словам Ирины Алексеевны, выпускники проявили настойчивость и ответственность, что позволило им успешно пройти итоговую аттестацию.

В планах выпускников — поступление в профильные вузы. Школа надеется, что в будущем некоторые из них вернутся в качестве преподавателей или приведут учиться своих детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.