Выпускники Подмосковья досрочно написали ЕГЭ по информатике и обществознанию

В Красногорске состоялся единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и информатике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Всего на экзамен зарегистрировалось 72 человека, из них 43 человека сдали обществознание, а 29 — информатику.

Продолжительность экзамена по информатике составила 3 часа 55 минут, а по обществознанию — 3 часа 30 минут. Свои результаты по информатике старшеклассники узнают не позднее 24 апреля, а по обществознанию — не позднее 25 апреля.

Результаты можно будет узнать на официальном портале Рособрнадзора или в личном кабинете на сайте Регионального центра обработки информации по ссылке.

Для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 19 апреля для ЕГЭ по обществознанию, а 22 апреля по информатике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.