Выпускники Ленинского округа получат аттестаты в День молодежи России

Прощание со школой для выпускников школ Ленинского городского округа пройдет 28 июня — в День молодежи России. Аттестаты о среднем общем образовании в этом день получат свыше 1100 юношей и девушек. Выпускной бал для всех одиннадцатиклассников муниципалитета состоится во дворце спорта «Видное». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Ребята получат аттестаты в своих школах, а вечером приедут во дворец спорта в Видном на торжественное окружное мероприятие, где их поздравят руководители муниципалитета. Школьникам из отдаленных населенных пунктов округа будет организован транспорт. Для выпускников подготовили праздничную программу», — пояснили в пресс-службе администрации.

Одним из ярких моментом выпускного вечера станет чествование медалистов. В пресс-службе уточнили, что в этом году в Ленинском округе 100 ребят заканчивают школу с «золотой» медалью («За особые успехи в учении» I степени) и порядка 60 — с «серебряной» («За особые успехи в учении» II степени).

Также в пресс-службе напомнили, что по итогам единого государственного экзамена 10 выпускников Ленинского округа получили 100-балльные результаты, в том числе среди них есть одна мультистобалльница.

«В век перемен перед нашими выпускниками открыты большие возможности. Желаю всем ребятам не упустить их, найти себя и реализовать свои таланты. От их целеустремленности зависит будущее нашей страны», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.