Выпускники коломенского вуза будут преподавать русский язык в китайской школе

Делегация коломенского университета во главе с ректором Жанной Леоновой во время партнерского визита в Китайскую Народную Республику посетила среднеобразовательную школу Цися в городе Нанкин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этой школе русский язык как иностранный дети изучают уже не первый год. Чтобы помочь ученикам лучше и быстрее осваивать сложную грамматику, руководство образовательного учреждения планирует привлекать в качестве преподавателей носителей русского языка. В этом направлении китайские коллеги очень рассчитывают на содействие студентов и преподавателей коломенского вуза.

Возможность совместной работы ректор ГСГУ Жанна Леонова обсудила на встрече с директором школы господином Цзян Куньлинь. В проект сотрудничества также включены образовательные онлайн-курсы и научно-методическая поддержка китайских учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.