Выпускники колледжей в РФ смогут поступить в вуз без ЕГЭ лишь по своему профилю
Вузы будут принимать выпускников колледжей без ЕГЭ лишь на схожие специальности
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Выпускники колледжей в России теперь смогут попасть в вуз без сдачи ЕГЭ только на специальности, соответствующие их прежнему профилю обучения. Соответствующий закон приняла Госдума РФ, сообщает «Царьград».
Ранее вузы могли принять выпускников колледжей по результатам их внутренних экзаменов независимо от профиля абитуриента.
По новому закону ребята после колледжей смогут поступить в вуз без ЕГЭ только на те специальности, которые соответствуют их профилю среднего профессионального образования, отмечается в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при льготном поступлении необходимо учитывать уже освоенный профиль абитуриента.