Выпускники колледжей в РФ смогут поступить в вуз без ЕГЭ лишь по своему профилю

Вузы будут принимать выпускников колледжей без ЕГЭ лишь на схожие специальности

Выпускники колледжей в России теперь смогут попасть в вуз без сдачи ЕГЭ только на специальности, соответствующие их прежнему профилю обучения. Соответствующий закон приняла Госдума РФ, сообщает «Царьград» .

Ранее вузы могли принять выпускников колледжей по результатам их внутренних экзаменов независимо от профиля абитуриента.

По новому закону ребята после колледжей смогут поступить в вуз без ЕГЭ только на те специальности, которые соответствуют их профилю среднего профессионального образования, отмечается в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при льготном поступлении необходимо учитывать уже освоенный профиль абитуриента.