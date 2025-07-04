Выпускникам Технологического университета в Королеве вручили дипломы

В Технологическом университете имени А. А. Леонова прошла торжественная церемония вручения дипломов для выпускников. В мероприятии приняли участие депутат ГосДумы Денис Кравченко и глава города Королёва Игорь Трифонов, которые поздравили выпускников и отметили их достижения.

В этом году университет выпустил 539 студентов, среди которых более 150 человек получили дипломы с отличием. Это результат упорного труда, целеустремленности и таланта молодых специалистов.

Технологический университет имени А. А. Леонова зарекомендовал себя как один из ведущих вузов России, готовя современную, востребованную на рынке труда кадры. Более 7 тысяч студентов обучаются здесь по более чем 46 образовательным программам на 19 кафедрах, в том числе в рамках сотрудничества с предприятиями ракетно-космического и оборонно-промышленного комплекса.

Выпускники уже нашли свое место на градообразующих предприятиях города, таких как АО «Композит», КТРВ и «РКК Энергия». Университет активно развивает новые направления, включая информационную безопасность, протезирование и медицину, что позволяет студентам быть на передовой современных технологий.

«Дорогие выпускники! Пусть ваши знания и умения станут прочным фундаментом для больших побед! Желаю вам интересных проектов, смелых решений и уверенности в своих силах. Пусть перед вами всегда будут открыты двери в будущее, а ваш труд приносит не только успех, но и радость!» — сказал Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.