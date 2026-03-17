Выпускникам МФЮИ вручили дипломы в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», Сергей Мужальских поздравил молодых специалистов по направлению специальности «Правоохранительная деятельность».

«Уважаемые студенты, родители, преподаватели! Сегодня у вас знаменательное событие — вы получаете дипломы и становитесь дипломированными специалистами. Наступает новый этап жизни: вы вступаете во взрослую жизнь с уже выбранной профессией. Желаю вам найти работу по душе, ставить перед собой самые смелые и амбициозные цели и обязательно их достигать!» — обратился к присутствующим Сергей Мужальских.

К поздравлениям присоединился депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, обратившись к выпускникам с напутственным словом:

«Уважаемые выпускники! Московский областной финансово-юридический институт — это авторитетное образовательное учреждение. Вас учили прекрасные преподаватели, и за все эти годы вы старались получить максимум знаний. Теперь перед выпускниками открыты все дороги. Молодые специалисты могут найти себя в работе в правоохранительных структурах, на предприятиях городского округа Ступино, всего Подмосковья. Возможности для роста и развития сегодня огромны. Хочу пожелать каждому из вас удачи в личной жизни, большой любви и благополучия — в добрый путь!»

Вместе с главой округа молодых специалистов поздравили представители администрации, Совета депутатов, правоохранительных органов и руководство образовательного учреждения.

Сергей Мужальских вручил дипломы с отличием и памятные подарки лучшим выпускникам. Особые слова благодарности прозвучали в адрес родителей студентов и преподавателей за их труд и поддержку.Завершилась церемония традиционной совместной фотографией. Молодые специалисты попрощались со студенческим периодом и вступили в новый этап своей жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.