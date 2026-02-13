Выпускник передал артефакты СВО для школьного музея в Дубне

В школе №5 в Дубне появится экспозиция о специальной военной операции благодаря выпускнику и руководителю ассоциации ветеранов СВО Максиму Большакову, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Майор Максим Большаков, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Дубне, передал в свою родную школу №5 артефакты из зоны специальной военной операции. Перед возвращением в зону СВО он посетил учебное заведение и вручил экспонаты для будущей музейной экспозиции.

В числе переданных предметов — образцы современного вооружения, маскировочные сети и агитационная литература. Эти материалы станут основой для уроков по патриотическому воспитанию школьников.

Директор школы №5 Елена Стифорова отметила, что экспозиция будет оформлена в отдельном разделе музея, а для учеников проведут специальные экскурсии, где расскажут о военной технике и защитных средствах, используемых в СВО. Оформление экспозиции планируют завершить во время школьных каникул в конце февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.