Выпускник из Ленинского округа сдал физику на 100 баллов

Одиннадцатиклассник Нарек Мелкумян из Ленинского городского округа, заканчивающий Видновскую школу № 2, набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике. На сегодняшний день в муниципалитете уже 10 ребят достигли максимального результата на едином государственном экзамене, причем одна из учениц — сразу по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«Нарек все 11 лет обучения является круглым отличником. Образование для него всегда в приоритете! Особую склонность парень проявляет к точным наукам. В 8 и 9 классах становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, а также в течение нескольких лет занимал призовые места на олимпиаде по математике. Его целеустремленность, трудолюбие и тяга к знаниям — пример для подражания!» — сказал директор Видновской школы № 2 Кирил Роганов.

Серьезное отношение к учебе не мешает парню вести спортивный образ жизни и общаться с друзьями, добавили в пресс-службе. Нарек занимается волейболом и пользуется заслуженным авторитетом среди сверстников.

К успешной сдаче ЕГЭ Нарека Мелкумяна подготовила учитель физики Оксана Александровна Межуева. После получения аттестата юный видновчанин планирует поступать в Высшую школу экономики и связать свою дальнейшую профессиональную деятельность со сферой кибер-безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе в 2025 году выпускники муниципальных школ заработали 5 стобалльных результатов по русскому языку, 3 — по литературе и 2 — по химии. Подсчет результатов ЕГЭ по другим предметам еще продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.