Выпускник Домодедовского семейного центра защитил диплом актера

В рамках защиты диплома он исполнил одну из главных ролей в спектакле по мотивам комедии «Женитьба» Н. В. Гоголя на сцене студенческого театра Столичного профессионального колледжа города Москвы.

Талантливый молодой человек обучался по программе подготовки «Актёрское искусство» в 2024 году успешно завершил обучение, выступив в дипломном спектакле под руководством режиссера-постановщика и мастера курса В. В. Клепацкого.

Специалисты службы были приглашены на мероприятие и удостоились чести увидеть собственными глазами перевоплощение амбициозного, смелого и доброго юноши Семенова Валерия Владиславовича в гордого, нерешительного человека со слабой волей — Ивана Кузьмича Подколесина, одного из центральных персонажей пьесы.

Невероятные метаморфозы, которые продемонстрировали молодые артисты на скромной сцене студенческого театра, в полной мере раскрывают талант будущих профессиональных актеров. Яркое выступление сопровождалось то одобрительными аплодисментами артистам, то смехом над поступками и словами героев пьесы, то торжественным молчанием публики в драматические моменты действа. Зрители достойно поддерживали ребят, чья работа окунула всех присутствующих в зале в атмосферу настоящего театрального волшебства.

По окончании спектакля педагог-психолог Олеся Мишакова поблагодарила подопечного службы за возможность поприсутствовать на столь важном в жизни юноши мероприятии. Молодой человек, пусть уставший, но радостный и воодушевленный, поделился впечатлениями о проделанной работе и планами на будущее, пообещав и впредь приглашать на художественные постановки со своим участием сотрудников Семейного центра «Домодедовский», ведь только самые близкие и родные люди могут искренне радоваться успехам и оказывать поддержку в сложные и волнительные мгновения жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

