Выполнен запрос дмитровчанина-участника специальной военной операции

В Дмитровском городском округе идет непрерывная работа по сбору помощи землякам-участникам специальной военной операции. Неравнодушные жители и волонтеры принимают активное участие в этом важном деле, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неравнодушные приносят все необходимое по запросам бойцов. Грузы регулярно отправляются на фронт.

Эту важную и нужную работу координирует руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Александра Нечай. Она с бойцами и их родными находится на связи круглосуточно, в любой день.

Дмитровчанин Сергей — участник СВО с позывным «Харли» уже почти два года принимает участие в активных боевых действиях. Он уже дважды взаимодействовал с Александрой, просил прислать инверторный и бензиновый генераторы. Запросы были выполнены.

Недавно Сергей обратился к Александре с просьбой приобрести для него бронежилет, чтобы он по возможности весил поменьше, чем его старый, но — при этом был прочным.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с Сергеем и его женой. Он вручил бойцу приобретенный для него бронежилет класса БР-5, который был изготовлен на подмосковной фабрике, чья продукция очень высокого качества и прекрасно себя зарекомендовала.

Илья Игоревич и Сергей пообщались за чашкой чая. Во время разговора боец рассказал о том, как начал строить дом, чем занимается во время отпуска и о своем увлечении реставрацией мототехники, поэтому и позывной у него — «Харли».

В конце встречи Сергей от души поблагодарил Илью Игоревича за хороший надежный бронежилет. Они крепко пожали друг другу руку, и глава муниципалитета сказал бойцу очень важные слова: «Мы в вас верим, Победа будет за нами».

Для всех, кто хочет оказать помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, в общественную приемную партии «Единая Россия» можно приносить помощь для них. По словам Александры Нечай, сейчас у наших бойцов востребованы влажные салфетки, футболки (хлопок), нательное белье, носки, сладости.

Приемная находится по адресу: г. Дмитров, улица Лиры Никольской, дом 4.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.