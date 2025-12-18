сегодня в 12:11

Выплаты семьям погибших военнослужащих продлили на 2026 год в Подмосковье

В ходе 126-го заседания Мособлдума приняла закон, продлевающий до конца 2026 года предоставление единовременной выплаты семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что единовременная выплата в размере 3 миллиона рублей установлена для семей военных, проходивших службу по призыву.

К ним относятся:

• родители (мачеха и отчим, если они не менее пяти лет воспитывали или содержали погибшего);

• вдова, не вступившая в повторный брак;

• дети, в том числе усыновленные, не достигшие возраста 18 лет;

• при отсутствии вышеперечисленных членов семьи — к членам семьи погибшего относятся опекуны (попечители);

• при отсутствии вышеперечисленных членов семьи, — денежная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

