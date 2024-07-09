Выплаты к юбилею совместной жизни получили более 5 тыс семей Подмосковья

В Подмосковье каждый год более 12 тысяч семей отмечают свои семейные юбилеи. В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили свыше 5 тысяч супружеских пар на сумму 31 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Первая выплата на полувековой юбилей выплачивается по заявлению, а последующие — будут выплачиваться автоматически», — рассказали в ведомстве.

Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет от 5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет — 6 тысяч рублей и далее. Оформить выплату может один из членов семьи.

Подать заявление на услугу можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.