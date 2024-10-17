Выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье оформили более 16 тыс раз

Супруги, проживающие в Московской области и отмечающие юбилей совместной жизни, могут оформить единовременную выплату на региональном портале. Онлайн-услугой уже воспользовались более 16 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить выплату могут супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать заявление могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Чтобы оформить выплату, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления, приложить обязательные документы, а также указать реквизиты, куда поступят деньги.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.