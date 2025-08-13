Выплату 300 тыс руб за рождение 3 ребенка смогут получить больше семей Подмосковья

В этом году в Московской области по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева введена новая выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы упростили условия получения выплаты, чтобы больше семей могли получить эту поддержку. Ранее регистрация в регионе требовалась обоим супругам. Сейчас для получения выплаты достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей. Выплату получили уже 1500 семей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет включительно.

Выплата 300 тысяч рублей назначается при рождении третьего и последующего ребенка в семье в 2025 году и регистрации его рождения именно в Подмосковье. При этом ребенок может быть рожден и в другом регионе, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг.

Заявление о предоставлении выплаты подается не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23087.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.