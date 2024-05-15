Выплата детям-инвалидам в Подмосковье стала проактивной

Ежемесячную выплату в 18 тыс. рублей получают более 2,5 тыс. детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе. Получение выплаты сделали максимально удобным для родителей — проактивным, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подиосковья.

Первый зампред добавила, что выплата была введена по решению губернатора, а в этом году из критериев исключили доход семьи.

Каждая семья, где есть ребенок с III степенью ограничения по самообслуживанию получит данную материальную помощь автоматически, без заявлений и бумажной волокиты.

Если на ребенка уже назначена выплата, то соответствующая информация отобразится в личном кабинете регионального портала госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.