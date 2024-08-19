Выписка из домовой книги удерживает лидерство среди онлайн-услуг Подмосковья

В Мингосуправления Московской области назвали самые востребованные электронные услуги. С начала 2024 года более полумиллиона заявлений подано на оформление выписки из домовой книги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Региональный портал предлагает жителям воспользоваться более чем 380 услугами. Это позволяет сделать повседневную жизнь более комфортной и удобной. Перечень электронных сервисов, которые доступны на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями. И здесь не только оцифровка услуг, но и добавление „умных“ сервисов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В число самых популярных услуг с начала года, помимо выписки из домовой книги, вошли оформление социальных карт жителя (282,6 тыс. заявлений), запись в кружки и секции (225,9 тыс.), прием в колледжи (128,9 тыс.), прием в школы (119 тыс.).

С начала 2024 года на портале появились такие услуги, как доплата к пенсии для жителей старше 65 и 85 лет, запись на психолого-медико-педагогическую комиссию, аккредитация спортивных федераций, комплексная услуга по обеспечению жильем молодых семей, перерасчет платы за газ, а также ряд других новшеств.

Воспользоваться региональным порталом можно по ссылке. Перед подачей заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, затем выбрать нужную услугу и заполнить онлайн-форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.