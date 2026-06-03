Выписался из психушки: нападение в московском МФЦ совершил армянин
Совершившим нападение на 29-летнюю женщину в московском МФЦ оказался 29-летний мужчина Арамаис Б. Он родился в Республике Армении, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Мужчина также является гражданином РФ.
2 июня Арамаис Б. был выписан из частной психиатрической клиники. Там мужчина лечился с тяжелым диагнозом.
Сотрудники Следкома просят провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Днем мужчина пырнул ножом сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды. Она была ранена в шею.
Из МФЦ женщину вынесли на носилках. Нападавшего задержали.
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