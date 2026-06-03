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Выписался из психушки: нападение в московском МФЦ совершил армянин

Совершившим нападение на 29-летнюю женщину в московском МФЦ оказался 29-летний мужчина Арамаис Б. Он родился в Республике Армении, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Мужчина также является гражданином РФ.

2 июня Арамаис Б. был выписан из частной психиатрической клиники. Там мужчина лечился с тяжелым диагнозом.

Сотрудники Следкома просят провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Днем мужчина пырнул ножом сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды. Она была ранена в шею.

Из МФЦ женщину вынесли на носилках. Нападавшего задержали.

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