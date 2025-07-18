Выпадет 65% от нормы осадков: грозовые дожди придут в Москву на следующей неделе

Грозовые дожди придут на следующей неделе в столицу. Погода испортится уже в выходные, а с понедельника до воскресенья суммарное выпавшее число осадков составит 55 мм — 65% от нормы месяца, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве 18 июля будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 24 до 27 градусов тепла. Днем 19 июля она снизится до 23-26 градусов. 20 июля будут ливни с грозами, а температура составит от 22 до 25 градусов тепла.

На следующей неделе каждый день с перерывами будут идти грозовые дожди. С 21 по 27 июля суммарное число осадков составит 55 мм или 65% от нормы месяца. Средняя температура днем будет от 21 до 26 градусов тепла.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе. Он будет действовать 19 и 20 июля из-за грозы.