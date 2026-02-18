Выпадет 50% месячной нормы снега: в Москву появятся самые большие сугробы за зиму

Синоптик Тишковец: в Москве появятся самые огромные за всю зиму сугробы

19 февраля на Москву и Подмосковье обрушится сильный снегопад. Из-за этого в столице вырастут самые огромные сугробы за всю зиму, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

С приближением балканского циклона ранним утром в Московском регионе начнутся обильные снегопады, которые к середине дня достигнут пика — снег будет валить буквально стеной. За сутки, с утра четверга до утра пятницы, в Москве выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет более 50% месячной нормы.

Снежный покров вырастет на 29–34 см. По прогнозам, сугробы достигнут 80 см — это станет самым высоким показателем с начала зимы и более чем вдвое превысит климатическую норму в 39 см.

Не исключено, что будут побиты рекорды прошлых лет: 19 февраля 1966 года высота снега составляла 64 см, а абсолютный рекорд февраля — 72 см в 1994 году.

При этом ожидаются метель, ухудшение видимости до 1–2 км и порывистый ветер до 10 м/с. Температура вернется в климатическую норму: ночью до минус 10-13 градусов, днем — минус 5-8 градусов.

К концу недели погода постепенно нормализуется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.