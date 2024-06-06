«ВымпелКом» сообщил о восстановлении работы после сбоя «Билайна»
В пресс-службе телекоммуникационной компании «ВымпелКом», которая предоставляет услуги под маркой «Билайн», сообщили о восстановлении работы сотовой связи и мобильного интернета после сбоя, сообщает Коммерсант.
6 июня, вечером абоненты «Билайна» начали жаловаться на сбои. Больше всего проблем возникло в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.
По словам пресс-службы компании, большая часть сети восстановлена и работает штатно.
Единичные базовые станции выведут в эфир в течение часа.