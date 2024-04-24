Правозащитник рассказал о «ловушке» для призывников-беженцев с Украины

Правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, оказались «в ловушке» из-за нового решения МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство страны ранее приостановило оказание консульских услуг мужчинам, которые подпадают под новый закон о мобилизации.

По словам эксперта, при самом худшем сценарии украинцев ждет поимка в стране, куда они переехали, и последующая депортация на родину. Хотя страны, где сейчас находятся украинские мужчины, пока не столь активны в этом вопросе, Киев может начать добиваться выдачи призывников, считает Романенко.

«Уехавшие граждане Украины оказались, можно сказать, в ловушке…», — констатировал юрист в эфире радио Sputnik.

Правозащитник также полагает, что в нынешней ситуации эмигрировавшим призывникам также не поможет процедура отказа от гражданства Украины.

По словам Романенко, эта процедура «в свое время растягивалась на годы».