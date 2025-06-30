Выявлены предпочтения россиян при оформлении электронной ипотеки

На форуме недвижимости «Движение» рассказали, что все больше покупателей готовы оформлять сделки онлайн. Согласно исследованию «Авито Недвижимости», 57% россиян, которые рассматривают вариант с покупкой квартиры полностью или частично онлайн, готовы подать заявку на жилищный кредит в электронном формате, а 40% — полностью дистанционно оформить ипотеку, сообщает пресс-служба компании.

По данным Банка ДОМ.РФ, в этом году цифровой ипотекой воспользовалось уже около 7 тыс. семей, а общая сумма сделок составила 42 млрд рублей.

Больше всего сделок по цифровой ипотеке с начала года проведено в Московском регионе (18,2 млрд руб.), Тюменской области (2 млрд руб.), Татарстане (2 млрд руб.), Краснодарском (1,9 млрд руб.) и Приморском (1,8 млрд руб.) краях. В десятке лидеров также Санкт-Петербург (1,5 млрд руб.), Ленинградская (1,4 млрд руб.), Ростовская (1,2 млрд руб.), Свердловская (1 млрд руб.) и Новосибирская (1 млрд руб.) области.

Среди россиян, которые рассматривают возможность покупки квартиры полностью или частично онлайн, 57% респондентов готовы подать заявку на ипотечный кредит в электронном формате.

«Недавно Банк ДОМ.РФ оформил первую электронную ипотеку через „Авито Недвижимость“ — без посещения офиса банка. Заемщик выбрал квартиру на „Авито“ и через ипотечный сервис платформы подал заявку на кредит в Банке ДОМ.РФ — без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Все необходимые для оформления ипотеки данные мы получили автоматически из цифрового профиля клиента на „Госуслугах“. Весь процесс — от подачи заявки до одобрения кредита — занял 10-15 минут, причем клиент получил от банка комплекс предложений по всем доступным ему ипотечным продуктам с уже одобренными индивидуальными условиями кредитования», — поделилась заместитель директора управления продажами Банка ДОМ.РФ Ирина Кизимчук.

Аналитика «Авито Недвижимости» показывает, что в 2024–2025 гг. доля покупателей, интересующихся новостройками за пределами родного субъекта, составила 27% в среднем по России. Рейтинг наиболее привлекательных регионов за пределами домашнего возглавляет Краснодарский край. На второй и третьей позициях — Подмосковье и Москва. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область.

«С момента старта сотрудничества с Банком ДОМ.РФ мы оцифровали подачу заявки на ипотеку на платформе и полностью прошли путь с первым клиентом. Совместная работа повышает доступность ипотечного кредитования, предлагая простой и удобный процесс оформления займа и в последующем — заключения сделки. Особенно ценно, что наряду с технологиями, которые упрощают жизнь, „Авито“ предлагает большой выбор жилой недвижимости: сегодня на платформе представлено почти 900 тыс. квартир в новостройках и более 1,6 млн вариантов жилья на вторичном и загородном рынках по всей России», — уточнил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Первый кредит через заявку на платформе «Авито» Банк ДОМ.РФ выдал в размере 3,7 млн руб. на покупку квартиры в Санкт Петербурге. Сделка проведена по «Семейной ипотеке».

На «Авито» клиенты могут подать и отслеживать статус заявки на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома, индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в рамках одной платформы земельный участок и подрядчика.