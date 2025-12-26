Выявлены несостыковки: как родить ребенка от Павла Дурова

Юристы выявили несостыковки в документах по ЭКО с материалом Дурова

В одной из московских клиник репродуктивной медицины запущена бесплатная программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в которой используется генетический материал основателя Telegram Павла Дурова. Финансирование процедуры полностью взято на себя самим миллиардером. Изучение документации по программе выявило ряд несоответствий. Эксперты высказывают опасения относительно возможных судебных разбирательств и нерешенных вопросов, касающихся прав будущих детей, сообщает Постньюс .

Сотрудник клиники подтвердил по телефону, что биоматериал действительно предоставлен Дуровым.

Журналист, выступив в роли потенциальной матери детей Дурова, выяснила, что критерии отбора включают возраст до 37 лет, медицинский осмотр, УЗИ и стандартные анализы. Клиника оказалась небольшой, но чистой и с приветливым персоналом.

Анализ полученных редакцией договоров и документов программы выявил правовые риски. Эксперты утверждают, что схема может создать прецедент в области донорства и прав участников ЭКО.

В документах программы обнаружено различное юридическое описание донора. В одних прямо указано имя Павла Дурова как неанонимного донора, в других используется обобщенное понятие «неанонимный донор» без конкретного имени. Это несоответствие создает правовую неопределенность.

Юристы, проанализировавшие документы подтвердили наличие юридических и технических нестыковок. Адвокат Екатерина Батурина отмечает, что персонализация донора в сочетании с неполным юридическим оформлением может привести к судебным спорам, особенно в вопросах прав детей.

По ее словам, нет явного подтверждения согласия донора с условиями. Вызывает опасения отказ участниц от претензий к донору и клинике, а также принятие на себя рисков осложнений. По российскому праву такие отказы не лишают прав ни мать, ни ребенка, что повышает вероятность судебных разбирательств.

Дети Дурова могут в будущем оспаривать свои права, ссылаясь на нарушение конституционного права, считает эксперт.

Адвокат Александр Строкин также предвидит судебные иски в будущем. Медицинский юрист Эдуард Шалоносов предполагает, что спорные формулировки в документах могли возникнуть из-за технической ошибки.

Дуров еще в 2024 году заявил о своем 15-летнем опыте донорства спермы, утверждая, что у него более 100 детей в разных странах.

