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Выясняются детали появления в Подмосковье свалки, нанесшей ущерб в 58 млн руб

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья ведут контрольное мероприятие по факту незаконного размещения строительных отходов и грунтов в Ленинском округе. Свалка была выявлена на нескольких земельных участках. К работе были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории, которые провели маркшейдерские исследования и лабораторный анализ проб отходов. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Установлено, что строительным мусором перекрыта почва на площади свыше 2 500 кв. метров, общий объем размещенных отходов — 2 880 куб. метров. Навалы состоят, преимущественно, из грунтов, лома кирпича и бетона, растительных остатков, отходов тары и упаковки.

Содержание загрязняющих веществ в почве не превышает фоновых значений, однако в результате перекрытия плодородного слоя нанесен ущерб, сумма которого превысила 58 млн рублей.

Результаты исследований направлены в областную прокуратуру. Впоследствии будет решаться вопрос о возмещении ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.