Выяснилось, почему в Киеве сняли главный флаг Украины

Власти Киева рассказали о том, что главный флаг Украины был снят со здания городской администрации из-за неблагоприятных погодных условий, которые спровоцировали повреждения, сообщает «Царьград» .

В течение суток будет произведена замена полосы размером 16 на 24 метра.

«В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища. По информации „Киевзеленстроя“, флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий», — отмечается в сообщении властей.

Кроме того, стало известно, что 3 декабря в Киеве началось затопление на станции метро «Демиевская», которая была открыта для пассажиров в 2010 году. Ранее сообщалось, что на этой линии метро проводились ремонтные работы, которые временно перекрывали доступ на срок до восьми месяцев из-за протечек воды.