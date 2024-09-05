Выгодные условия на длительную аренду загородных домов в «Москоу Кантри Клаб»

Так, скидку 15% можно получить при бронировании дома сроком от 1 до 3 месяцев при условии внесения предоплаты 50% стоимости проживания в течение 7 дней с даты бронирования. Проживание от 4 месяцев при условии бронирования не менее чем за 30 дней до даты заезда обойдется дешевле на 20%.

Комфортабельные дома площадью от 113 до 468 кв. метров построены по индивидуальным проектам из натуральных материалов и отличаются неповторимым стилем. Для выбора гостей доступны как уютные таунхаусы в окружении живописного леса, так и роскошные коттеджи с видом на реку Нахабинка. У каждого дома есть площадка для барбекю и собственные парковочные места.

«Москоу Кантри Клаб» располагает всем необходимым для незабываемого отдыха на природе в любое время года: на закрытой охраняемой территории функционирует гольф-клуб с Академией гольфа; современный СПА-центр с бассейном, тренажерным залом, сауной и хаммамом; множество детских и спортивных площадок; крытые и открытые теннисные корты, пляж с шезлонгами. Желающие могут взять напрокат лодку или катамаран, а любителей размеренного отдыха порадуют прогулочные зоны вдоль набережной.

Узнать подробнее и забронировать дом: 8(495)637-76-04, booking.mcc@updk.ru.

Реклама. ГлавУпДК при МИД России