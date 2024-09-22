Выездную регистрацию брака в Реутове выбрали 25 пар

Браком в парке «Фабричный пруд» Ретова в текущем году сочетались 25 пар. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из таких пар стали Татьяна и Павел Разенковы. они были 23 парой, которая сочеталась в этом году браком в парке «Фабричный пруд». Молодые люди познакомились здесь же, поэтому место для них знаковое.

Татьяна планирует стать педагогом в детском саду, Павел получает высшее образование и работает в крупной электроснабжающей компании. Молодожены планируют свою жизнь и карьеру в Реутове, а еще хотят не менее шести детей.

Выездные свадебные регистрации в парке «Фабричный пруд» начались в этом году, еще две пары до конца лета вступят в брак в беседке у пруда. По программе Губернатора Московской области «17 парков Подмосковья» услугу могут получить все желающие, подав заявление через портал Госуслуг или при личном приеме в МФЦ.

Регистрации брака в парке быстро набрали популярность, поэтому многие записываются заранее, за несколько месяцев. Совсем скоро летний сезон закончится, но в следующем году эта прекрасная традиция обязательно продолжится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.