Выездную администрацию провели в Волоколамске

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с заместителями, сотрудниками профильных отделов администрации, представителями депутатского корпуса и представителями коммунальных служб, сферы здравоохранения, образования ответила на вопросы волоколамцев. Выездная администрация состоялась в зале Дворца спорта «Лама», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ, работы общественного транспорта, ремонта дорог, благоустройства города и населённых пунктов округа.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства поступили обращения по ремонту подъездов и замене батареи в доме. По итогам встречи состоится выезд управляющей организации с целью обследования и составления соответствующего акта, по итогам которого будет принято решение о проведении ремонтных работ и даны разъяснения.

Вопрос водоснабжения в частном секторе в летний период будет взят под особый контроль ресурсоснабжающей организации.

Также во время встречи поступили обращения, касающиеся социальных тем. Все они взяты в работу.

Выездная администрация удобна тем, что в рамках приёма жители могут задать волнующие их вопросы сразу нескольким компетентным специалистам и в большинстве случаев сразу получить на них ответы. Обращения, требующие детальной проработки, передают для рассмотрения в отделы соответствующей проблематики, после чего информируют о принятых по ним решениям заявителей.

В завершении каждый житель мог оставить отзыв о работе «выездной администрации». Для удобства волоколамцев мы установили специальные банеры с QR-кодом, перейдя по которому можно оценить качество работы специалистов администрации и подведомственных учреждений, а при желании оставить комментарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.