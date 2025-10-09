Выездную администрацию провели в Левобережном

Профильные специалисты приняли 51 обращение химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы благоустройства, социальной поддержки и ЖКХ.

Наталья Фадеева обратилась по вопросу организации парковочных мест для инвалидов во дворе дома № 18 на Совхозной улице. Обращение взяли на контроль. Специальные знаки во дворе уже установили, следующий этап — нанесение разметки.

«Мы пришли с вопросом о благоустройстве детских площадок в сквере „Дубовая роща“ во дворе дома № 18 на Совхозной. Обратились также по поводу организации парковочных мест для инвалидов. Удобный формат таких встреч, можно сразу решить все свои вопросы», — рассказала жительница Химок Наталья Фадеева.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ

«Формат выездной администрации — один из самых востребованных и эффективных. Мы с коллегами-депутатами регулярно принимаем участие в таких встречах. Для нас это возможность получить прямую связь с жителями и, что самое главное, решить многие вопросы здесь и сейчас. Такой прямой диалог делает нашу совместную работу по-настоящему продуктивной», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 38 выездных администраций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.